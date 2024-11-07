IHSG Terjun Bebas 1,26% ke 7.290 pada Sesi I

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) semakin loyo hingga jeda sesi pertama. Indeks saham anjlok 1,26% atau 92,87 poin ke level 7.290.

Siang ini, Kamis (7/11/2024), total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,02 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,35 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 787.146 kali. Adapun, sebanyak 353 saham harganya terkoreksi, 212 saham harganya naik dan 204 saham lainnya stagnan.

Sektor bahan baku terkoreksi 2,14%, sektor teknologi turun 1,39%, sektor infrastruktur turun 0,73%, sektor keuangan turun 0,67%, sektor non siklikal turun 0,60%, sektor energi turun 0,58%, sektor kesehatan turun 0,38%, sektor industri turun 0,37%. Sedangkan sektor siklikal naik 0,68% dan sektor properti naik 0,55%.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Indo Straits Tbk (PTIS) naik 24,79% ke Rp292, PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) naik 24,57% ke Rp436 dan PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 14,71% ke Rp234.

Sedangkan, tiga saham yang menempati posisi top losers yaitu PT Andira Agro Tbk (ANDI) turun 14,29% ke Rp6, PT Modern Internasional Tbk (MDRN) turun 14,29% ke Rp6 dan PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk (JGLE) turun 12,50% ke Rp7.