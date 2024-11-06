Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Berakhir Jeblok 108 Poin ke Level 7.383

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |16:53 WIB
IHSG Berakhir Jeblok 108 Poin ke Level 7.383
IHSG Ditutup Melemah Hari Ini. (Foto: Okezone.com/MPI)
 JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) jeblok pada akhir perdagangan. IHSG turun 108,06 poin atau 1,44% ke level 7.383,87.

Pada penutupan perdagangan, Rabu (6/11/2024), terdapat 217 saham menguat, 406 saham melemah dan 318 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp11,9 triliun dari 26,1 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 2,03% ke 901,434, indeks JII melemah 0,69% ke 516,333, indeks IDX30 turun 2,38% ke 463,444 dan indeks MNC36 turun 2,3% ke 355,978.

Kemudian indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu barang baku 0,18 persen, industri 0,38 persen.

Sedangkan sektor yang melemah ada energi 1,24 persen, konsumer non siklikal 0,99 persen, finansial 1,77 persen, kesehatan 0,49 persen, konsumer siklikal 0,09 persen, teknologi 2,97 persen, infrastruktur 1,12 persen, properti 2 persen, transportasi 0,6 persen.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Fortune Mate Indonesia Tbk (FMII) naik 25 persen ke Rp350, PT Natura City Developments Tbk (CITY) naik 20 persen ke Rp144, dan saham PT Bank Oke Indonesia Tbk (DNAR) naik 14,79 persen ke Rp163.

