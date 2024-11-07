Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Perluas Edukasi Investasi, Jumlah Investor Pasar Modal 14,4 Juta

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |20:35 WIB
Perluas Edukasi Investasi, Jumlah Investor Pasar Modal 14,4 Juta
BEI perluas investasi pasar modal (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperluas edukasi investasi pasar modal kepada calon investor. Perluasan edukasi dilakukan seiring bertambahnya jumlah investor pasar modal yang kini mencapai 14,4 juta.

Bursa Efek Indonesia (BEI) bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengadakan sesi edukasi dan diskusi yang membahas mengenai peluang investasi di berbagai sektor potensial dalam acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2024.

CMSE merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam memperingati diaktifkannya 47 tahun Pasar Modal Indonesia, yang diselenggarakan oleh PT BEI.

Salah satu tujuan dari kegiatan ini yaitu dengan fokus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pasar modal kepada calon investor, dan memanfaatkan peluang baru di era baru.

“Setiap individu memiliki kesempatan untuk mencapai kemandirian secara finansial di masa depan sekaligus memperkuat ekonomi bangsa kita”, ujar Direktur Utama BEI pada Opening Ceremony CMSE, Iman Rachmad, Kamis (7/11/2024).

Jumlah investor pasar modal mencapai 14,4 juta pada akhir Oktober 2024, yang di mana meningkat signifikan dari total 12,2 juta pada akhir tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan minat masyarakat yang semakin meningkat dalam berinvestasi di pasar modal.

Jumlah investor yang meningkat ini melampaui target dari tujuan BEI. BEI menghargai minat publik terhadap pasar modal dan berkomitmen untuk terus meningkatkan edukasi mengenai keuangan dan literasi keuangan.

Halaman: 1 2
1 2
