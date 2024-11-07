Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tak Ingin Terburu-buru Luncurkan Danantara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |19:18 WIB
Prabowo Tak Ingin Terburu-buru Luncurkan Danantara
Prabowo tak ingin terburu-buru meluncurkan Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto tidak mau terburu-buru dalam meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara). Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut bahwa Prabowo ingin hati-hati agar hasilnya maksimal.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Hasan menyebut bahwa Danantara akan dibentuk seperti superholding seperti badan investasi global yang berpusat di Singapura yakni Temasek.

"Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," kata Hasan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Kamis (7/11/2024).

Halaman:
1 2
