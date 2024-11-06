Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mirip Temasek, BP Danantara Bakal Kelola Aset Rp9.520 Triliun Milik BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 06 November 2024 |21:01 WIB
Mirip Temasek, BP Danantara Bakal Kelola Aset Rp9.520 Triliun Milik BUMN
Danantara bakal kelola aset BUMN ribuan triliun (Foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bakal mengelola aset milik BUMN sebesar USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun. Danantara akan membawahi tujuh BUMN.

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan dokumen yang diterima MNC Portal, Rabu (6/11/2024), BP Danantara menaungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Lalu, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi, Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, Bank BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.

Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Dari dokumen dijelaskan bahwa peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

