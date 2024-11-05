Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Luncurkan Danantara 7 November, Mirip Temasek

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |23:30 WIB
Prabowo Luncurkan Danantara 7 November, Mirip Temasek
Prabowo luncurkan Danantara 7 November (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang nantinya menjadi lembaga pengelola investasi di Indonesia, pada 7 November 2024.

"Jadinya tanggal 7 (November) ya, di Kantor Danantara," kata Muliaman usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/10/2024).

Sebelumnya, Muliaman Hadad mengatakan sekalipun payung hukumnya masih masih digodok konsep BP Danantara akan mirip dengan Temasek Holdings Limited, BUMN milik pemerintah Singapura.

Pada kesempatan itu, Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang menegaskan Presiden Prabowo akan hadir dalam peluncuran Danantara.

"Beliau hadir," tegasnya.

Lebih lanjut, Djenod mengatakan soal regulasi pembentukan Danantara pemerintah akan fokus meluncurkan Danantara terlebih dahulu. Sejalan dengan itu regulasi Danantara akan dibentuk pemerintah.

"Ya ini lagi disiapkan semuanya, ngebut lah ini. Beberapa regulasi, peraturan pemerintah dan beberapa regulasi dilakukan revisi," ujar Djenod.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
