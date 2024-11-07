Kapan Pengumuman SKD CAT CPNS 2024? Ini Jadwal dan Cara Mengeceknya

JAKARTA - Kapan pengumuman SKD CAT CPNS 2024? Ini jadwal dan cara mengeceknya. Berdasarkan Surat Pengumuman dari Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024, hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS 2024 akan diumumkan pada 17 hingga 19 November 2024.

Setelah pengumuman, peserta yang lulus akan melanjutkan ke tahap Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), sesuai jabatan yang dilamar.

Pelaksanaan SKD berbasis komputer (CAT) untuk CPNS akan selesai pada 14 November 2024, dengan pengolahan nilai yang berlangsung hingga 16 November 2024. SKB sendiri akan diselenggarakan oleh BKN menggunakan CAT, dan beberapa instansi juga dapat mengadakan tes tambahan non-CAT.

Rangkaian Jadwal SKD CPNS 2024:

- Pelaksanaan SKD: 16 Oktober - 14 November 2024.

- Pengolahan Nilai SKD: 23 Oktober - 16 November 2024.

- Pengumuman Hasil SKD: 17 - 19 November 2024.

Cara Untuk Mengecek Hasil SKD CPNS 2024:

Peserta dapat mengecek hasil SKD melalui beberapa cara, diantaranya melalui situs SSCASN BKN, situs Sertifikat BKN, atau dengan memantau live score di kanal YouTube BKN. Berikut adalah langkah-langkahnya:

Berikut adalah beberapa cara untuk mengecek hasil SKD CPNS 2024, yang dirangkum Okezone pada, Kamis (7/11/2024):

1. Melalui Live Score di YouTube:

Kunjungi kanal YouTube resmi BKN, lalu pilih menu 'Live'. Disini, peserta bisa melihat peringkatnya secara langsung berdasarkan lokasi ujian.