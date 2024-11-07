Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Segini Gaji Fantastis dan Tunjangan yang Diterima Presiden AS

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |06:05 WIB
Segini Gaji Fantastis dan Tunjangan yang Diterima Presiden AS
Donal Trump Menang Pilpres AS 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Segini gaji fantastis dan tunjangan yang diterima Presiden AS. Donald Trump calon presiden dari Partai Republik menang dalam Pilpres AS 2024 dan akan kembali menjabat sebagai presiden AS. Kemenangan Trump dipastikan setelah dirinya meraup 277 suara elektoral pada Rabu 6 November 2024 kemarin.

Ia mengalahkan capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris, yang tertinggal dengan 224 suara. Batas electoral vote di AS sendiri adalah 270 suara.

Lantas berapa gaji dan tunjangan yang diterima Presiden AS? Berikut ulasannya dirangkum Okezone, Kamis (7/11/2024):

Donald Trump akan mendapatkan gaji yang sama dengan presiden sebelumnya yakni USD400 ribu atau setara Rp6,3 miliar (kurs Rp15.828) setiap tahunnya.

Selain itu, Presiden juga memperoleh tunjangan tambahan sebagai berikut:

1. Sebesar USD50 ribu atau Rp791,4 juta untuk biaya tidak kena pajak.

Halaman:
1 2
