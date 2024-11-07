Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Trump Menang Pilpres AS 2024, Wall Street Menguat Sentuh Rekor Tertinggi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 07 November 2024 |07:27 WIB
Trump Menang Pilpres AS 2024, Wall Street Menguat Sentuh Rekor Tertinggi
Wall Street Menguat (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street kompak ditutup menguat dengan indeks Dow Jones meraih kenaikan yang kuat, mencatat rekor tertinggi dan hari terbaiknya sejak 2022 pada perdagangan Rabu (6/11/2024) waktu setempat.

Hal ini terjadi saat Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47, memicu optimisme bahwa kebijakannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Mengutip Investing, Dow Jones Industrial Average melonjak 1508 poin atau 3,57 persen hingga ditutup pada rekor tertinggi 43.729,93. Indeks S&P 500 ditutup 2,53 persen lebih tinggi ke 5,929 dan NASDAQ Composite naik 2,93 persen ke 18,978, dengan kedua indeks ditutup pada rekor tertinggi.

The Associated Press dan jaringan berita utama lainnya telah menyatakan Trump sebagai pemenang pemilihan presiden 2024, yang mengonfirmasi kembalinya dia ke Gedung Putih.

Sementara itu, Partai Republik telah memperoleh mayoritas kursi di Senat, majelis tinggi Kongres AS, dan juga berada di jalur yang tepat untuk memenangkan DPR, sehingga meningkatkan kemungkinan kemenangan besar Partai Republik dalam pemilu 2024.

"Pertanyaan besar bagi pasar saat ini adalah apakah kemenangan Trump akan membawa kendali penuh Republik atau pemerintahan yang terpecah. Jika Republik menguasai kedua majelis, Trump bisa memiliki lebih banyak ruang untuk memangkas pajak perusahaan potensial meningkatkan kepercayaan investor," kata Russell Shor, Spesialis Pasar Senior di Tradu.

