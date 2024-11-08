Begini Cara Cek Jumlah Peserta yang Lulus SKD CPNS 2024 di Tiap Formasi

JAKARTA - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 sudah dimulai. Para peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi maka dapat meriksa jumlah peserta yang berhasil lulus.

Ini merupakan proses yang sangat penting agar mengetahui tingkat persaingan di setiap formasi jabatan yang dilamarnya. Untuk dapat mengetahui jumlah peserta yang sudah dinyatakan lulus tes SKD, maka calon peserta dapat mengunjungi portal SSCASN di sscasn.bkn.go.id.

Setelah membuka web tersebut, pada tampilan awalnya tersedia menu pencarian formasi CPNS 2024, lalu para peserta akan diminta untuk memasukkan tingkat pendidikan atau lulusan terakhirnya, selanjutnya peserta akan diminta untuk memasukkan jurusan pendidikan dan nama instansi, serta mengisi jenis pengadaan dan pilih CPNS tahap terakhir adalah peserta mengklik tombol “cari”.

Pelaksanaan ujian SKD berlangsung mulai tanggal 16 Oktober sampai 14 November 2024. Hasil ujian seleksi ini akan diumumkan antara 17 hingga 19 November 2024. Para peserta diharapkan agar selalu memantau situs resmi instansi terkait, untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai lokasi dan jadwal ujian yang telah ditentukan.

Para peserta juga harus memperhatikan nilai ambang batas atau passing grade yang telah ditentukan, supaya dapat melanjutkan pada tahap berikutnya, yaitu Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Adapun nilai minimum yang harus dicapai berbeda tergantung jenis tes yang diikuti.