HOME FINANCE HOT ISSUE

Tingkatkan Literasi Digital, BNI Ajak Mahasiswa UKSW Salatiga Jadi Generasi Cerdas Finansial

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |05:50 WIB
Tingkatkan Literasi Digital, BNI Ajak Mahasiswa UKSW Salatiga Jadi Generasi Cerdas Finansial
BNI Ajak Mahasiswa UKSW Jadi Generasi Cerdas Finansial (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah menggelar kuliah umum di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga dengan tema Generasi Cerdas Keuangan, Aman dan Nyaman Bertransaksi Digital.

Kegiatan yang dikemas dalam bentuk talkshow yang diikuti oleh 1.500 mahasiswa UKSW Salatiga dari berbagai jurusan ini diselenggarakan pada Selasa (5/11/2024).

Tujuan kegiatan tersebut untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan mahasiswa serta wujud komitmen BNI dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dengan memberikan akses keuangan yang mudah, cepat, aman dan terjangkau.

Hadir sebagai narasumber, Direktur Network and Services BNI Ronny Venir, Kepala Perwakilan Bank Indonesaia Jawa Tengah Rahmat Dwisaputra serta Kepala Otoritas Jasa Keuangan Jawa Tengah Sumarjono. Bertindak sebagai moderator Rektor UKSW Prof. Dr. Intiyas Utami.

“Perubahan perilaku masyarakat yang saat ini serba digital menjadi tantangan tersendiri dalam memerangi berbagai modus kejahatan berkedok penipuan yang sering kali terjadi,” kata Direktur Network and Services BNI Ronny Venir dalam siaran pers, Jumat (8/11/2024).

1 2
