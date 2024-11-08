Segini Gabungan Kekayaan Uya Kuya dan Astrid Kuya di LHKPN

JAKARTA - Segini gabungan kekayaan Uya Kuya dan Astrid Kuya di LHKPN. Baru-baru ini, pasangan selebriti Uya Kuya dan Astrid Kuya menjadi topik pembicaraan publik.

Tidak hanya karena mereka berhasil menjabat sebagai anggota legislatif, tetapi juga karena adanya kontroversi terkait kekayaan Uya Kuya yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang menimbulkan beberapa pertanyaan.

Isu mengenai kepemilikan rumah Uya Kuya di Amerika Serikat, yang kini ditempati oleh putri sulungnya, Cinta Kuya, juga menambah sorotan publik. Selain itu, kekayaan Uya Kuya dan Astrid Kuya sempat dikaitkan dengan konten yang dibagikan Billy Syahputra beberapa tahun lalu, dimana Uya pernah menunjukkan isi saldo rekening pribadinya.

Lalu, berapakah sebenarnya total kekayaan yang dimiliki pasangan ini? Berikut adalah informasinya.

Menurut laporan LHKPN yang diajukan oleh Uya Kuya, yang nama aslinya adalah Surya Utama, kepada KPK pada tahun 2024, total harta kekayaan yang dimilikinya tercatat sebesar Rp26,47 miliar.

Harta kekayaan Uya Kuya mencakup berbagai aset, termasuk tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa Uya juga memiliki sebuah rumah di luar negeri, yang diduga berada di Amerika Serikat.