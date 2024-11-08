Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Gabungan Kekayaan Uya Kuya dan Astrid Kuya di LHKPN

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |22:57 WIB
Segini Gabungan Kekayaan Uya Kuya dan Astrid Kuya di LHKPN
Gabungan Harta Kekayaan Uya Kuya dan Istrinya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Segini gabungan kekayaan Uya Kuya dan Astrid Kuya di LHKPN. Baru-baru ini, pasangan selebriti Uya Kuya dan Astrid Kuya menjadi topik pembicaraan publik.

Tidak hanya karena mereka berhasil menjabat sebagai anggota legislatif, tetapi juga karena adanya kontroversi terkait kekayaan Uya Kuya yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang menimbulkan beberapa pertanyaan.

Isu mengenai kepemilikan rumah Uya Kuya di Amerika Serikat, yang kini ditempati oleh putri sulungnya, Cinta Kuya, juga menambah sorotan publik. Selain itu, kekayaan Uya Kuya dan Astrid Kuya sempat dikaitkan dengan konten yang dibagikan Billy Syahputra beberapa tahun lalu, dimana Uya pernah menunjukkan isi saldo rekening pribadinya.

Lalu, berapakah sebenarnya total kekayaan yang dimiliki pasangan ini? Berikut adalah informasinya.

Menurut laporan LHKPN yang diajukan oleh Uya Kuya, yang nama aslinya adalah Surya Utama, kepada KPK pada tahun 2024, total harta kekayaan yang dimilikinya tercatat sebesar Rp26,47 miliar.

Harta kekayaan Uya Kuya mencakup berbagai aset, termasuk tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan bahwa Uya juga memiliki sebuah rumah di luar negeri, yang diduga berada di Amerika Serikat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/455/3177019/family_office-V8v4_large.jpg
Daftar 5 Family Office Terbesar dan Terkaya di Dunia 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/320/3176782/harta_kekayaan_raffi_ahmad_dan_atta_halilintar-yhDx_large.jpg
Adu Harta Kekayaan Raffi Ahmad dengan Atta Halilintar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176548/harta_kekayaan_patrick_kluivert-cKNA_large.jpg
Segini Kekayaan Patrick Kluivert, Pelatih Timnas Indonesia yang Gagal Bawa Garuda ke Piala Dunia 2026 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement