Sering Ditelpon DC Pinjol Berkali-kali? Begini Cara Tuntas Mengatasinya

JAKARTA - Sering ditelpon DC pinjol berkali-kali? Begini cara tuntas mengatasinya. Perhatikan beberapa hal dengan baik sebelum menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) yang membuat nomor anda berpotensi untuk diteror oleh Debt Collector (DC).

Teror DC pinjaman online (pinjol) sempat ramai dibicarakan oleh warganet. Pasalnya, sejumlah warganet turut merasa diteror meskipun tidak pernah melakukan pinjaman.

DC kerap kali meneror dengan mengirim pesan dan melalui sambungan telpon. Gunakan cara yang bijak jika DC sering meneror anda lewat telpon.

Berikut adalah cara mengatasi teror telpon dari DC pinjol yang dirangkum oleh Okezone, Sabtu (9/11/2024):

Cek Pinjol yang digunakan

Cek legalitas dari pinjol yang digunakan. Sebelum mengajukan pinjaman online, langkah awal untuk memastikan nomor HP Anda aman dari ancaman teror penagihan pinjaman online (pinjol) adalah dengan memeriksa apakah pinjaman online tersebut resmi atau tidak.

Laporkan Jika Pinjol Ilegal

Jika pinjol yang Anda cek terbukti ilegal, maka selanjutnya Anda harus melaporkan pinjol tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu OJK.

Kenali Hak Nasabah

Jika Anda memang pernah mengambil pinjaman online sebagai nasabah, Anda berhak mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku. Salah satu aturan penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.01/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan tersebut mengatur bahwa penagihan utang harus dilakukan dengan sopan dan tanpa merugikan nasabah. Selain itu, debt collector wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah terkait jumlah utang, bunga, biaya, dan jangka waktu pelunasan.

Jangan Memberi Informasi Pribadi

Jangan memberikan informasi pribadi seperti nomor KTP atau nomor rekening bank kepada debt collector. Sebaiknya, cukup sampaikan informasi mengenai jumlah utang dan jangka waktu pelunasan. Ancaman dan intimidasi dari debt collector pinjol dapat merugikan nasabah, sehingga penting bagi nasabah untuk memahami hak-haknya dan segera melaporkan jika mendapatkan perlakuan seperti itu.

Kumpulkan Bukti

Penting juga untuk menyimpan bukti terkait teror dari debt collector pinjol. Pertahankan rekaman suara atau pesan teks yang dapat mendukung pengaduan Anda. Bukti-bukti ini akan sangat membantu jika kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum.