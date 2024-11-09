Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sering Ditelpon DC Pinjol Berkali-kali? Begini Cara Tuntas Mengatasinya

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |22:03 WIB
Sering Ditelpon DC Pinjol Berkali-kali? Begini Cara Tuntas Mengatasinya
Sering Ditelepon DC Pinjol Berkali-kali? Begini Cara Tuntas Mengatasinya. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sering ditelpon DC pinjol berkali-kali? Begini cara tuntas mengatasinya. Perhatikan beberapa hal dengan baik sebelum menggunakan jasa pinjaman online (pinjol) yang membuat nomor anda berpotensi untuk diteror oleh Debt Collector (DC).

Teror DC pinjaman online (pinjol) sempat ramai dibicarakan oleh warganet. Pasalnya, sejumlah warganet turut merasa diteror meskipun tidak pernah melakukan pinjaman.

DC kerap kali meneror dengan mengirim pesan dan melalui sambungan telpon. Gunakan cara yang bijak jika DC sering meneror anda lewat telpon.

Berikut adalah cara mengatasi teror telpon dari DC pinjol yang dirangkum oleh Okezone, Sabtu (9/11/2024):

Cek Pinjol yang digunakan

Cek legalitas dari pinjol yang digunakan. Sebelum mengajukan pinjaman online, langkah awal untuk memastikan nomor HP Anda aman dari ancaman teror penagihan pinjaman online (pinjol) adalah dengan memeriksa apakah pinjaman online tersebut resmi atau tidak.

Laporkan Jika Pinjol Ilegal

Jika pinjol yang Anda cek terbukti ilegal, maka selanjutnya Anda harus melaporkan pinjol tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu OJK.

Kenali Hak Nasabah

Jika Anda memang pernah mengambil pinjaman online sebagai nasabah, Anda berhak mendapatkan perlindungan sesuai aturan yang berlaku. Salah satu aturan penting adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.01/2018 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan tersebut mengatur bahwa penagihan utang harus dilakukan dengan sopan dan tanpa merugikan nasabah. Selain itu, debt collector wajib memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah terkait jumlah utang, bunga, biaya, dan jangka waktu pelunasan.

Jangan Memberi Informasi Pribadi

Jangan memberikan informasi pribadi seperti nomor KTP atau nomor rekening bank kepada debt collector. Sebaiknya, cukup sampaikan informasi mengenai jumlah utang dan jangka waktu pelunasan. Ancaman dan intimidasi dari debt collector pinjol dapat merugikan nasabah, sehingga penting bagi nasabah untuk memahami hak-haknya dan segera melaporkan jika mendapatkan perlakuan seperti itu.

Kumpulkan Bukti

Penting juga untuk menyimpan bukti terkait teror dari debt collector pinjol. Pertahankan rekaman suara atau pesan teks yang dapat mendukung pengaduan Anda. Bukti-bukti ini akan sangat membantu jika kasus tersebut perlu dibawa ke ranah hukum.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement