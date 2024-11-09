Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Salah Pilih! Ini Tips Jitu Cek Bus yang Aman

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Sabtu, 09 November 2024 |21:09 WIB
Jangan Salah Pilih! Ini Tips Jitu Cek Bus yang Aman
Tips Jitu Pilih Bus yang Aman. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat diminta untuk lebih cermat dan hati-hati saat ingin menyewa angkutan seperti bus. Hal ini sebagai upaya meningkatkan keselamatan.

Apalagi ada insiden bus terbakar yang terjadi di jalan Tol Wiyoto Wiyono, Jatinegara, Jakarta, yang mengangkut puluhan anak taman kanak-kanak (TK) menunjukkan betapa pentingnya memastikan kelayakan kendaraan.

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Setelah dicek di aplikasi Mitra Darat, izin angkutan bus tersebut sudah kadaluarsa sejak 16 Agustus 2023.

Insiden ini menegaskan perlunya perhatian lebih dalam pemilihan kendaraan, sehingga penggunaan aplikasi MitraDarat menjadi hal penting untuk memastikan keselamatan perjalanan.

Dengan adanya aplikasi MitraDarat, masyarakat dapat dengan mudah memeriksa status izin angkutan dan uji berkala kendaraan. Langkah-langkah berikut ini dapat membantu Anda dalam memilih bus yang aman:

Berikut ini adalah cara memilih bus yang aman dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Sabtu (8/11/2024).

Download aplikasi MitraDarat: Pastikan aplikasi ini terpasang di ponsel.

Buka menu “Tools”: Akses bagian alat dalam aplikasi.

Pilih “Cek Laik”: Klik opsi untuk memeriksa kelayakan kendaraan.

Masukkan plat nomor bus: Input nomor plat bus yang ingin dinaiki.

Lihat hasil cek: Tunggu dan periksa informasi Izin Angkutan serta status Uji Berkala.

