7 Fakta Apple, Janji Tim Cook sampai Bangun Pabrik di Bandung

JAKARTA - Apple terus menerus disoroti karena belum merealisasikan janji bangun pabrik di Indonesia. Karena hal ini, produk terbaruk Apple yakni iPhone 16 pun tidak bisa dijual di Tanah Air.

Menurut informasi Kementerian Perindustrian, Bos Apple dikabarkan ingin bertemu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Bahkan surat dari Apple sudah diterima kementerian.

Di sisi lain, ada kabar bahwa Apple akan membangun pabriknya di Bandung, Jawa Barat. Adapun nilai investasinya mencapai Rp157 miliar.

Okezone pun merangkum fakta-fakta menarik terkait Apple, janji bangun pabrik hingga iPhone 16 yang belum boleh dijual di Indonesia, Minggu (10/11/2024):

1. Indonesia Tagih Janji Apple

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) meminta Apple Inc segera merealisasikan janji dan komitmen untuk membangun pabrik senilai USD10 juta di Indonesia.

"Ya kan sebelumnya kita sudah mendengar Apple berkomitmen dan ternyata sampai beberapa waktu yang lalu komitmennya masih kurang. Dan saya berharap, kita berharap bahwa komitmen yang sekarang disampaikan Ini bisa dijalankan sesegera mungkin," jelas Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza

2. Bos Apple Ingin Temui Menperin

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Eko SA Cahyanto mengatakan, pihaknya sudah menerima surat tersebut. Perihal isinya, bos Apple mengajukan pertemuan dengan Agung Gumiwang untuk membahas kebijakan larangan jual beli iPhone 16 di pasar Tanah Air.

“Mereka ingin ketemu, menjelaskan kepada Menteri,” ujar Eko.

3. Apple Wajib Pakai Komponen Lokal

Meski pertemuan bakal digelar, Eko menegaskan pemerintah konsisten dan mengarahkan agar manajemen Apple memenuhi semua ketentuan yang sudah disepakati di awal, termasuk Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

4. Apple Setuju Syarat TKDN 40%

Apple memang menyetujui syarat TKDN sebesar 40 persen melalui skema membangun Apple Academy di beberapa daerah di Indonesia. Hanya saja, syarat ini belum dipenuhi perusahaan yang berkantor di Amerika Serikat (AS) itu.

Dari ketentuan pemerintah, Apple wajib berinvestasi senilai Rp1,7 triliun untuk pembangunan Apple Academy. Namun, produsen teknologi ini baru merealisasikan Rp 1,4 triliun saja.