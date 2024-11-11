Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hadiri Pertemuan Pengusaha China-Indonesia, Prabowo: Mari Kita Kerja Sama

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |06:14 WIB
Hadiri Pertemuan Pengusaha China-Indonesia, Prabowo: Mari Kita Kerja Sama
Prabowo Hadiri Pertemuan Bisnis Pengusaha China dengan Indonesia. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan sejumlah pengusaha Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam forum bisnis Indonesia-China di Hotel The Peninsula, Beijing, RRT pada Minggu 10 November 2024.

Prabowo pun menekankan komitmen Indonesia untuk membangun kerja sama yang kuat dengan Tiongkok dalam berbagai bidang.

“Kami ingin terus bekerja sama dan bersinergi dengan China yang kembali menempati posisi penting di dunia. Kami ingin menjadi bagian dari kebangkitan ini. Kami memandang China sebagai kekuatan besar tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga sebagai pusat kekuatan peradaban,” kata Presiden Prabowo, Senin (11/11/2024).

Oleh karena itu, Kepala Negara memandang bahwa partisipasi aktif dari para pengusaha Tiongkok menjadi salah satu elemen penting dalam mempererat kerja sama kedua negara.

Presiden juga menyampaikan bahwa dalam pertemuan yang konstruktif bersama Presiden RRT Xi Jinping kemarin (9/11/2024), Indonesia menyatakan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi kedua negara dalam sejumlah bidang.

“Kami optimistis tentang masa depan dan memandang kerja sama erat antara Indonesia dan China ini sebagai faktor yang akan menstabilkan serta meningkatkan suasana kerja sama di kawasan. Kita harus menjadi contoh bahwa di era ini, kerja sama bukan konfrontasi adalah jalan menuju perdamaian dan kemakmuran,” jelasnya.

