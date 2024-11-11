Ikut Prabowo ke China, Segini Harta Kekayaan Tomy Winata dan Prajogo Pangestu

Orang Kaya RI Ikut Dampingi Presiden Prabowo di China (Foto: Okezone)

JAKARTA - Segini harta kekayaan Prajogo Pangestu dan Tomy Winata yang turut hadir mendampingi Presiden Prabowo Subianto pada kunjungan kerja di China

Presiden RI Prabowo Subianto, bersama Presiden RRT, Xi Jinping, menyaksikan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok.

Prosesi penandatangan digelar di salah satu ruangan di Great Hall of the People, Beijing, RRT, pada Sabtu, 9 November 2024.

Lantas berapa harta kekayaan Prajogo Pangestu, dan Tomy Winata, berikut yang dikutip dari Forbes

Prajogo Pangestu

Prajogo Pangestu menjadi orang terkaya di Indonesia saat ini. Prajogo Pangestu mempunyai harta kekayaan USD52,1 miliar atau setara Rp819 triliun dari bisnis petrokimia hingga energi terbarukan.

Sebelum menjadi orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu pernah menjadi sopir angkot.

Prajogo diketahui memulai bisnis kayu pada akhir 1970. Putra dari seorang pedagang karet ini kemudian membangun usahanya Barito Pacific dan melantai di Bursa Efek Indonesia pada 1993.Dalam pengembangan bisnisnya, pada 2007 Barito mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri yang juga emiten di BEI.