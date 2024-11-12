Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Harta Miliarder Indonesia Kalahkan Orang Terkaya Jepang

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |05:27 WIB
Harta Miliarder Indonesia Kalahkan Orang Terkaya Jepang
Harta kekayaan miliarder Indonesia kalahkan orang kaya Jepang (Foto: Freepik)
JAKARTA - Miliarder dari Indonesia dan Jepang ini memiliki harta kekayaan luar biasa berkat bisnis yang mereka jalani, dan keduanya berhasil masuk dalam daftar 50 besar orang terkaya di dunia. Mereka masuk dalam jajaran orang terkaya dunia versi Forbes 2024.

Di Jepang, posisi orang terkaya dipegang oleh Tadashi Yanai, sementara di Indonesia, orang terkaya adalah Prajogo Pangestu. Harta kekayaan Prajogo Pangestu memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan Tadashi Yanai.

Berikut adalah rincian kekayaan mereka menurut Forbes, yang dilansir pada Senin (11/11/2024) dari Jakarta.

Tadashi Yanai

Tadashi Yanai merupakan orang terkaya di Jepang yang memiliki kekayaan sebesar USD 45,6 miliar atau sekitar Rp 714,09 triliun, yang berasal dari bisnis ritel fashion. Dengan jumlah kekayaan tersebut, miliarder berusia 75 tahun ini menempati posisi ke-34 dalam daftar orang terkaya dunia versi Forbes 2024.

Yanai adalah pendiri dan pemimpin perusahaan ritel pakaian Fast Retailing, yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo dan juga merupakan induk dari merek Uniqlo. Selain Uniqlo, Fast Retailing juga mengelola berbagai merk terkenal lainnya seperti Theory, Helmut Lang, J Brand, dan GU.

Halaman:
1 2
