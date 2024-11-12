Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Kisah Mike Tyson yang Bangkrut, Sempat Punya Harta Kekayaan Rp4,7 Triliun

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 12 November 2024 |17:11 WIB
Kisah Mike Tyson yang Bangkrut, Sempat Punya Harta Kekayaan Rp4,7 Triliun
Kisah Mike Tyson yang Pernah Bangkrut (Foto: Instagram Mike Tyson)
A
A
A

JAKARTA - Kisah Mike Tyson yang bangkrut, padahal sempat mempunyai harta kekayaan menembus USD300 juta atau setara Rp4,7 triliun (kurs Rp15.800 per USD).

Pada masa kejayaannya, Mike Tyson petinju legendaris asal Amerika Serikat (AS) pernah memiliki kekayaan bersih mencapai Rp4,7 triliun. Namun, kini mantan juara kelas berat tersebut hanya memiliki kekayaan ditaksir USD10 juta atau setara Rp158 miliar karena mengalami kebangkrutan. Demikian seperti dilansir Celebrity Net Worth.

Sementara itu, Forbes melaporkan total pendapatan mantan petinju kelas berat itu selama kariernya diperkirakan bisa mencapai USD685 juta atau sekitar Rp10 triliun.

Dijuluki si Leher Beton, Mike Tyson selama kariernya, Mike Tyson memperoleh ratusan juta dolar dari hadiah dan sponsor.

Mike Tyson yang lahir di Brooklyn, New York pada 30 Juni 1966 ini saat masa kejayaannya kerap menghabiskan banyak uang dan ditipu oleh mantan manajer/promotornya.

Usai pensiun, Mike Tyson dinyatakan bangkrut pada tahun 2003. Menurut pengajuan kebangkrutan, dia dilaporkan memiliki utang sebesar USD23 juta saat itu. Bahkan hingga tahun 2010, Mike Tyson mengalami masalah keuangan yang sangat serius.

"Saya benar-benar melarat dan bangkrut. Namun, saya memiliki kehidupan yang luar biasa. Saya memiliki istri yang luar biasa yang peduli pada saya. Saya benar-benar bangkrut," kata Mike Tyson dalam penampilannya di The View pada 2010.

"Itu (bangkrut) terjadi begitu saja. Saya sangat bersyukur. Saya tidak pantas memiliki istri seperti yang saya miliki, saya tidak pantas memiliki anak seperti yang saya miliki, tetapi saya pantas, dan saya sangat bersyukur," sambungnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
