Harga Emas Hari Ini Turun Lagi, Termurah Rp798.500

JAKARTA - Harga emas Antam (ANTM) mengalami penurunan pada perdagangan hari ini, Rabu (13/11/2024). Harga emas turun Rp5.000 menjadi Rp1.477.000 per gram dari sebelumnya Rp1.482.000 per gram.

Harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulo Gadung, Jakarta.

Sama dengan buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga merosot Rp8.000 menjadi Rp1.328.000.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.