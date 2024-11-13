Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Sritex Akui Ada Ancaman PHK Karyawan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 13 November 2024 |15:01 WIB
Bos Sritex Akui Ada Ancaman PHK Karyawan
Bos Sritex akui adanya ancaman PHK (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex mengakui adanya ancaman PHK massal karyawan. Namun hingga saat ini, Direktur Utama sekaligus Presiden Komisaris Sritex Iwan Setiawan Lukminto memastikan belum ada PHK atau efisiensi jumlah pekerja.

Bisnis atau aksi korporasi Sritex kini harus diputuskan oleh kurator dan Hakim Pengawas, setelah perusahaan divonis pailit pada Oktober 2024 oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, Jawa Tengah.

Sehingga, keberlanjutan usaha alias going constant Sritex ada di tangan Hakim Pengawas dan Kurator. Perkaranya, going constant emiten tekstil ini masih terkendala dengan administrasi di internal Hakim Pengawas.

Keberlanjutan usaha Sritex harus diputuskan segera agar manajemen kembali menggenjot bisnis. Iwan menyebut, bila going constant masih terhambat administrasi, maka ancaman PHK karyawan tidak bisa dihindari.

“Jadi ini kalau tidak ada going constant atau daripada keberlangsungan itu, itu malah jadi ancaman, ancaman ada Pak Wamen, ancaman PHK ada,” ujar Iwan saat ditemui di Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (13/11/2024).

“Jadi jangan sampai ini menjadi masalah, menambah masalah di situ,” paparnya.

Halaman:
1 2
