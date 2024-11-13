Sritex Bakal Diakuisisi Negara? Begini Kata Wamenaker

JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan mengambilalih atau mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) alias Sritex kembali dibantah oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan.

Dia menegaskan, tidak ada langkah akuisisi oleh pemerintah terhadap emiten tekstil terbesar di Tanah Air itu.

“Nggak lah (pemerintah tak akuisisi Sritex)," ujar Immanuel saat ditemui wartawan di gedung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (13/11/2024).

Sritex memang dinyatakan pailit oleh oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, sejak Oktober 2024 lalu. Di tengah tekanan bisnis itu, Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah anak buahnya untuk mengambil langkah penyelamatan.

Tak berselang lama instruksi Presiden, beredar kabar bila negara bakal mengambil alih perusahaan yang beroperasi di Sukoharjo, Jawa Tengah, tersebut.