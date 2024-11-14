Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terungkap Bisnis Ivan Sugianto yang Viral Suruh Siswa Sujud dan Menggonggong

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |07:39 WIB
Terungkap Bisnis Ivan Sugianto yang Viral Suruh Siswa Sujud dan Menggonggong
Terungkap bisnis Ivan Sugianto yang suruh siswa SMA sujud dan menggonggong (Foto: media sosial X)
JAKARTA - Sosok dan bisnis Ivan Sugianto diungkap netizen di media sosial. Sosok Ivan Sugianto heboh lantaran kasus persekusi siswa SMA Gloria 2 Surabaya.

Dalam video yang beredar, Ivan Sugianto ngamuk lalu menyuruh seorang siswa sujud dan menggonggong seperti anjing. Karena arogansinya itu, netizen pun geram dan mulai menguliti bisnis keluarga Ivan Sugianto.

Melansir media sosial X, Kamis (14/11/2024), Ivan Sugianto merupakan wali murid SMA Cita Hati Surabaya. Dia merupakan seorang pengusaha asal Surabaya, Jawa Timur yang punya bisnis gadget.

Selain itu, Ivan Sugianto juga kabarnya punya bisnis club malam di Surabaya. Publik kini meminta Polisi memeriksa semua bisnis usaha hiburan malam atau diskotek Ivan Sugianto.

Untuk diketahui, kasus Ivan Sugianto yang melakukan persekusi siswa SMA Gloria 2 Surabaya ini masih ditangani pihak kepolisian.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto mengatakan, kasus ini sudah ditangani Polrestabes Surabaya. Pihaknya sudah memeriksa delapan saksi, termasuk terduga pelaku persekusi berinisial IV yang merupakan orangtua salah satu siswa sekolah tersebut.

