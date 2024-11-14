Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erupsi Gunung Lewotobi, 3 Bandara Ini Tetap Beroperasi

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |13:56 WIB
Erupsi Gunung Lewotobi, 3 Bandara Ini Tetap Beroperasi
3 bandara tetap beroperasi meski ada erupsi gunung lewotobi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports memastikan tiga bandara tetap beroperasi meski ada erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ketiga bandara tersebut adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Zainuddin Abdul Majid Lombok dan Bandara El Tari Kupang.

Pgs. Corporate Secretary Group Head InJourney Airports Arie Ahsanurrohim mengatakan, ketiga bandara masih beroperasi, setelah tidak ditemukan abu vulkanik berdasarkan Aerodrome observation yang dilakukan.

“Kami melakukan aerodrome observation dengan paper test yang hasilnya negatif, dalam artian tidak ditemukan sebaran abu vulkanik Gunung Lewotobi Laki-Laki di tiga bandara tersebut,” ujar Arie, Kamis (14/11/2024).

Kendati demikian, dia mengaku sejumlah penerbangan yang dibatalkan (cancel flight) maupun penundaan penerban

“Berdasarkan informasi yang disampaikan maskapai, pada hari ini ada sejumlah penerbangan yang dibatalkan maupun delay, dari dan ke tiga bandara tersebut,” paparnya.

