5 Alasan DC Lapangan Pinjol Tidak Jadi Datang Menagih ke Rumah

JAKARTA - 5 alasan DC lapangan Pinjol tidak jadi datang menagih ke rumah. Debt collector layanan pinjol kerap kali memberikan ancaman akan menagih sampai ke rumah. Akan tetapi, ada berbagai alasan DC lapangan pinjol tidak jadi datang menagih ke rumah.

Biasanya, DC pinjol yang tidak jadi datang ke rumah adalah para debt collector yang dipekerjakan oleh layanan pinjol ilegal. Meski beberapa DC pinjol legal juga demikian, namun sebagian besar adalah dilakukan oleh pinjol ilegal.

Hal ini tidak lepas dari masalah legalitas mereka. Oleh karena itu, saat menghubungi dan mengancam akan datang ke rumah untuk melakukan penagihan, itu hanyalah gertakan semata agar para nasabah segera membayar hutangnya.

Lantas, apa saja alasan DC lapangan pinjol tidak jadi datang menagih ke rumah?

1. Jumlah nasabah yang sangat banyak

Alasan pertama DC pinjol tidak jadi datang menagih ke rumah adalah karena jumlah nasabah dari layanan pinjol tersebut sangatlah banyak. Jumlah ini tidak memungkinkan bagi debt collector untuk mendatangi rumah nasabah satu per satu. Oleh karena itu, nasabah yang jauh dari kota besar tidak akan benar-benar didatangi ke rumah.