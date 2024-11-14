Perusahaan Pelayaran Tommy Soeharto Akuisisi Kapal Tanker Minyak

JAKARTA - Emiten pelayaran PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) milik Tommy Soeharto mengakuisisi kapal tanker minyak.

Akuisisi kapal tanker minyak ini melalui salah satu unit usahanya PT Hutama Trans Kontinental (Matrako).

"Akuisisi kapal oil tanker ini merupakan bagian dari rencana penambahan aset pada tahun 2024 untuk memperkuat layanan di sektor transportasi energi. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi operasional agar dapat melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik, serta mendukung pertumbuhan industri energi di Indonesia," kata Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Dengan adanya kapal ini, HUMI juga berencana untuk meningkatkan kapasitas pengangkutan minyak dan produk energi lainnya, sekaligus memperluas jangkauan operasionalnya.

"MT Anargya I memiliki cargo tank epoxy coating dengan 3 pompa yang memungkinkan pencharter/kapal dilakukan pemuatan 3 jenis kargo, selain itu dilengkapi dengan heating coil sehingga berpeluang untuk dapat mengangkut product Palm Oil seperti CPO, Olein, Palm Stearin," tambah Tirta.