Jakarta Menuju Kota Global, Begini Tantangannya

JAKARTA – Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Raya (HIPMI JAYA) M. Riandy Haroen mengatakan pentingnya peran pengusaha muda dalam menghadapi perubahan Jakarta menuju kota global.

“Jakarta berada di titik krusial, bertransisi dari Ibu Kota menjadi kota global. Transformasi ini didukung potensi populasi produktif dan kontribusi ekonomi Jakarta yang signifikan, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp 3.200 triliun atau 16,6% dari kontribusi nasional,” ujarnya pada acara Diklatda 2024 di Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Meski demikian, posisi Jakarta dalam indeks kota global masih perlu ditingkatkan. “Kami berkomitmen menjadi katalisator yang mendorong pengusaha muda untuk memperkuat daya saing Jakarta di tingkat internasional,” ungkap Ryan.

Dia menambahkan tentang pentingnya membentuk karakter pengusaha muda yang patriotik dan bermental pejuang.

“Kami ingin membentuk pengusaha muda yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berperan dalam kemajuan bangsa. Nilai ini harus terus dijaga oleh anggota HIPMI, agar mereka dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan mempersiapkan diri sebagai calon pemimpin masa depan,” tambahnya.