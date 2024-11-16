Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ramal Masa Depan Ekonomi Kawasan Pasifik Cerah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Sabtu, 16 November 2024 |13:07 WIB
Prabowo Ramal Masa Depan Ekonomi Kawasan Pasifik Cerah
Prabowo ramal ekonomi kawasan asia pasifik cerah (Foto: Setpres)
JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meramal masa depan ekonomi kawasan pasifik cerah. Sebab wilayah ini adalah kawasan paling dinamis di dunia karena berpotensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

“Menurut saya, kawasan Pasifik adalah salah satu kawasan paling dinamis di dunia. Pertumbuhan ekonomi, potensi pencapaian teknologi, demografi, sumber daya yang tersedia di Pasifik, kawasan Indo-Pasifik, semuanya menunjukkan masa depan ekonomi yang cerah bagi semua,” kata Prabowo saat menjadi Keynote Speaker dalam acara APEC CEO Submit 2024, dikutip Sabtu (16/11/2024).

Prabowo mengatakan bahwa perdamaian dan kesejahteraan di dunia ini turut serta didorong oleh aktivitas ekonomi, oleh peran komunitas bisnis, pengusaha, dan industri.

“Tanpa partisipasi dinamis dari sektor ekonomi, pada dasarnya kita tidak akan dapat mencapai pertumbuhan dan kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, kita tidak akan dapat mengentaskan kemiskinan, kita tidak akan dapat menciptakan lapangan kerja yang relevan,” jelasnya.

Prabowo, sebagai orang yang berpengalaman menjadi pengusaha, menilai bahwa dunia usaha memerlukan kepastian sistem hukum dalam iklim ekonomi yang menguntungkan. Oleh karena itu, sebuah negara dan kawasan harus memiliki iklim politik, stabilitas, keamanan, dan insentif yang menguntungkan bagi pebisnis.

“Saya percaya bahwa kesejahteraan hanya dapat datang dari perdamaian. Perdamaian datang dari pengertian. Pengertian datang dari keterlibatan dan negosiasi,” kata Prabowo.

