BFI Finance Tutup 4 Kantor Cabang dan PHK Ribuan Pekerja

JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menjelaskan soal pemangkasan karyawan dan penutupan sejumlah kantor cabang di Indonesia. BFIN pun mengakui adanya penutupan empat outlet dan pengurangan pegawai.

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Minggu (17/11/2024), perusahaan selalu melakukan review antara rencana kerja dengan jumlah karyawan dan sumber daya lain yang dibutuhkan secara periodik dalam proses organization effectiveness untuk mencapai right-sizing.

Dalam hal kebutuhan karyawan bertambah, maka akan dilakukan penambahan, demikian pula sebaliknya apabila kebutuhan berkurang, maka jumlah karyawan akan disesuaikan sehingga organisasi tetap sehat. Proses ini telah berjalan dengan baik selama ini dan tidak ada pemberitaan yang bersifat tendensius.

BACA JUGA: 6 Fakta Terbaru PHK Massal Hantui Sritex

Jumlah karyawan yang tercantum dalam laporan keuangan BFIN di kuartal III-2024 adalah jumlah yang normal bagi Perusahaan, di mana jumlah tersebut relatif sama dengan yang kami laporkan di tahun 2022.

BFI pun mengklaim pengurangan yang terjadi selama 2024 tidak menyebabkan penurunan kualitas pelayanan ke konsumen. Beberapa posisi yang bisa ditransformasi menggunakan teknologi menyebabkan adanya penyesuaian Jumlah SDM berkurang.

Dengan jumlah outlet perusahaan saat ini sejumlah 267 outlet. Maka rata-rata terjadi pengurangan 4 orang karyawan.

"Jumlah yang menurut kami masih wajar sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan," terang Manajemen.

Seluruh informasi tercantum di laporan keuangan BFI, dan tidak ada yang disembunyikan. Perusahaan selalu taat dan memenuhi seluruh kewajiban kepada karyawan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Kami percaya, tindakan yang dilakukan Perusahaan merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan Perusahaan guna memberikan hasil yang terbaik kepada seluruh stakeholders perusahaan. Per akhir kwartal III 2024, Perusahaan mencatatkan perbaikan kinerja, baik dari sisi pertumbuhan asset maupun profitabilitas dibandingkan kwartal II 2024," terang BFI.