Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BFI Finance Tutup 4 Kantor Cabang dan PHK Ribuan Pekerja

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 17 November 2024 |09:15 WIB
BFI Finance Tutup 4 Kantor Cabang dan PHK Ribuan Pekerja
BFI Finance Klarifikasi Soal PHK dan Penutupan Kantor. (Foto; Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) menjelaskan soal pemangkasan karyawan dan penutupan sejumlah kantor cabang di Indonesia. BFIN pun mengakui adanya penutupan empat outlet dan pengurangan pegawai. 

Mengutip keterbukaan informasi BEI, Minggu (17/11/2024), perusahaan selalu melakukan review antara rencana kerja dengan jumlah karyawan dan sumber daya lain yang dibutuhkan secara periodik dalam proses organization effectiveness untuk mencapai right-sizing.

Dalam hal kebutuhan karyawan bertambah, maka akan dilakukan penambahan, demikian pula sebaliknya apabila kebutuhan berkurang, maka jumlah karyawan akan disesuaikan sehingga organisasi tetap sehat. Proses ini telah berjalan dengan baik selama ini dan tidak ada pemberitaan yang bersifat tendensius.

Jumlah karyawan yang tercantum dalam laporan keuangan BFIN di kuartal III-2024 adalah jumlah yang normal bagi Perusahaan, di mana jumlah tersebut relatif sama dengan yang kami laporkan di tahun 2022.

BFI pun mengklaim pengurangan yang terjadi selama 2024 tidak menyebabkan penurunan kualitas pelayanan ke konsumen. Beberapa posisi yang bisa ditransformasi menggunakan teknologi menyebabkan adanya penyesuaian Jumlah SDM berkurang.

Dengan jumlah outlet perusahaan saat ini sejumlah 267 outlet. Maka rata-rata terjadi pengurangan 4 orang karyawan.

"Jumlah yang menurut kami masih wajar sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan," terang Manajemen.

Seluruh informasi tercantum di laporan keuangan BFI, dan tidak ada yang disembunyikan. Perusahaan selalu taat dan memenuhi seluruh kewajiban kepada karyawan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

"Kami percaya, tindakan yang dilakukan Perusahaan merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan Perusahaan guna memberikan hasil yang terbaik kepada seluruh stakeholders perusahaan. Per akhir kwartal III 2024, Perusahaan mencatatkan perbaikan kinerja, baik dari sisi pertumbuhan asset maupun profitabilitas dibandingkan kwartal II 2024," terang BFI.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/24/278/2819416/bfi-finance-kena-serangan-siber-data-nasabah-aman-sd2mf0S168.jpg
BFI Finance Kena Serangan Siber, Data Nasabah Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/13/320/2764372/kantor-bfi-finance-bfin-digeruduk-dan-dirusak-ormas-perusahaan-angkat-bicara-tXfXTlgGCT.jpg
Kantor BFI Finance (BFIN) Digeruduk dan Dirusak Ormas, Perusahaan Angkat Bicara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/278/2085428/semester-i-2019-bfi-finance-raup-pendapatan-rp2-5-triliun-HPU0xQDuMl.jpg
Semester I-2019, BFI Finance Raup Pendapatan Rp2,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/22/320/2021410/laba-bersih-bfi-finance-tumbuh-24-gWKUkAGu1m.jpg
Laba Bersih BFI Finance Tumbuh 24%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/28/278/1984107/gugatan-dikabulkan-ptun-aryaputra-teguharta-minta-saham-bfin-disuspensi-zDLI8zU9Vw.jpg
Gugatan Dikabulkan PTUN, Aryaputra Teguharta Minta Saham BFIN Disuspensi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/14/278/1977672/sebelum-jatuh-tempo-bfi-finance-siapkan-rp335-miliar-MTEEkRLRbF.jpg
Sebelum Jatuh Tempo, BFI Finance Siapkan Rp335 Miliar
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement