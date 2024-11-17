Penyebab DC Pinjol Batal Tagih Utang ke Rumah

JAKARTA - Debt collector (DC) pinjol sering kali memberikan ancaman akan menagih sampai ke rumah. Akan tetapi, DC pinjol terkadang gagal datang karena mereka dipekerjakan oleh layanan pinjol ilegal.

Meski beberapa DC pinjol legal juga demikian, namun sebagian besar adalah dilakukan oleh pinjol ilegal. Hal ini tidak lepas dari masalah legalitas mereka.

Berikut ini 4 alasan DC pinjol gagal tagih hutang ke rumah, yang dirangkum Okezone, Senin (18/11/2024):

- Mengutamakan Nasabah Prioritas

Karena jumlah nasabah yang sangat banyak, DC pinjol hanya fokus pada nasabah prioritas, yakni yang memiliki potensi untuk membayar. Mereka akan memilih nasabah yang merespons pesan atau panggilan untuk meningkatkan peluang mendapatkan bonus besar.

- Biaya yang Mahal

Ketika DC pinjol datang ke rumah nasabah, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi, bensin, dan ongkos yang besar, terutama jika jarak rumah jauh. Biaya operasional ini seringkali tidak terbayar oleh uang yang diterima dari nasabah. Oleh karena itu, DC pinjol sering memilih untuk tidak datang menagih ke rumah.