5 Cara Menghindari Tawaran Pinjol

JAKARTA - 5 cara menghindari tawaran Pinjaman Online (Pinjol) lewat nomor hp. Anda bisa lakukan beberapa caranya dengan mengikuti langkah-langkah di bawah.

Di Indonesia, pinjaman online alias Pinjol masih sering ditemui di kalangan masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dari faktor ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.

Sedangkan, pendapatan masyarakat mungkin tidak sepadan dengan apa yang mereka keluarkan. Hal ini membuat berbagai cara instan yang bisa mereka dapatkan demi uang, salah satunya dari Pinjol.

Namun, ada juga beberapa kasus di mana penawar pinjaman online menawarkan secara terus menerus ke nomor HP kita.

Berikut merupakan 5 cara menghindari tawaran Pinjol lewat nomor HP, dirangkum oleh Okezone, Kamis (14/11/2024).

1. Laporkan Nomor Terkait

Anda bisa melaporkan nomor terkait jika terus-menerus dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal. Anda hanya perlu melaporkan nomor pinjol terkait ke pihak berwenang. Dengan ini, Anda dapat mencegah tawaran-tawaran pinjaman online yang ilegal.

2. Gunakan Nomor Telepon Sementara

Anda juga bisa untuk menggunakan nomor sementara untuk sehari-hari, agar nomor utama yang isinya penting akan aman dari tawaran pinjaman online yang mengganggu.