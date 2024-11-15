Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Cara Menghindari Tawaran Pinjol

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |06:18 WIB
5 Cara Menghindari Tawaran Pinjol
Cara menghindari tawaran pinjol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 cara menghindari tawaran Pinjaman Online (Pinjol) lewat nomor hp. Anda bisa lakukan beberapa caranya dengan mengikuti langkah-langkah di bawah.

Di Indonesia, pinjaman online alias Pinjol masih sering ditemui di kalangan masyarakat. Hal ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya dari faktor ekonomi masyarakat yang semakin meningkat.

Sedangkan, pendapatan masyarakat mungkin tidak sepadan dengan apa yang mereka keluarkan. Hal ini membuat berbagai cara instan yang bisa mereka dapatkan demi uang, salah satunya dari Pinjol.

Namun, ada juga beberapa kasus di mana penawar pinjaman online menawarkan secara terus menerus ke nomor HP kita.

Berikut merupakan 5 cara menghindari tawaran Pinjol lewat nomor HP, dirangkum oleh Okezone, Kamis (14/11/2024).

1. Laporkan Nomor Terkait

Anda bisa melaporkan nomor terkait jika terus-menerus dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal. Anda hanya perlu melaporkan nomor pinjol terkait ke pihak berwenang. Dengan ini, Anda dapat mencegah tawaran-tawaran pinjaman online yang ilegal.

2. Gunakan Nomor Telepon Sementara

Anda juga bisa untuk menggunakan nomor sementara untuk sehari-hari, agar nomor utama yang isinya penting akan aman dari tawaran pinjaman online yang mengganggu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/320/3162071/kartel_bunga_pinjol-yUbk_large.jpg
AFPI Bantah Tuduhan Jadi Kartel Bunga Pinjol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement