HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Cek KTP Dipakai untuk Pinjol atau Tidak

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 15 November 2024 |01:14 WIB
Begini Cara Cek KTP Dipakai untuk Pinjol atau Tidak
Cara Cek KPT Digunakan Pinjol (Foto: Okezone)
JAKARTA - Begini cara cek KTP dipakai untuk pinjol atau tidak. Pastikan data pribadi Anda tidak disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kini pinjaman online (pinjol) yang semakin mudah untuk diakses menjadi hal yang meresahkan. Mayoritas pinjol digunakan oleh masyarakat ekonomi kelas menengah dan menengah ke bawah untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat.

Pengajuan pinjol tergolong mudah karena hanya membutuhkan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pengguna yang ini mencairkan dana pinjaman. Namun kemudahan ini berdampak negatif karena juga mudah dimanfaatkan untuk praktek penipuan.

Pinjaman ini akan masuk kepada pihak pemilik KTP dan sangat merugikan korban.

Berikut adalah cara cek KTP dipakai pinjol atau tidak yang dirangkum Okezone, Kamis (14/11/2024):

1. Melalui Call Center OJK

Jika Anda merasa data pribadi digunakan untuk pinjaman online, Anda bisa menghubungi call center OJK di nomor 081-157-157-157. Petugas akan membantu memeriksa status pinjaman serta memberikan saran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan.

