Hadiri Brazil Business Forum, Prabowo Ungkap Keinginan RI Gabung BRICS

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto, menghadiri Indonesia-Brazil Business Forum, yang digelar di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Brazil, pada Minggu, 17 November 2024.

Forum tersebut mempertemukan para pelaku usaha dari Indonesia dan Brazil untuk membahas peluang kerja sama ekonomi strategis, termasuk di sektor energi, industri, dan kemaritiman.

Presiden Prabowo menyoroti banyaknya kesamaan antara Indonesia dan Brazil, mulai dari sumber daya alam maupun visi strategis untuk masa depan.

"Indonesia dan Brazil adalah negara besar dengan populasi yang besar pula. Kita memiliki sumber daya yang melimpah. Brazil sudah maju dalam industrinya, sementara Indonesia sedang berusaha menyusul melalui industrialisasi. Saya yakin, kita bisa menciptakan sinergi yang baik dan hubungan yang saling menguntungkan," kata Prabowo.

Prabowo juga menyatakan dukungannya terhadap peran Brazil sebagai salah satu anggota kunci BRICS, sebuah organisasi ekonomi yang semakin berpengaruh dalam kancah global. Kepala Negara mengungkapkan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota BRICS sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi nasional.

"Saya telah mengirim Menteri Luar Negeri untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan, hanya sehari setelah kabinet saya dilantik. Indonesia ingin bergabung dengan Brazil dan negara anggota BRICS lainnya," ungkapnya.