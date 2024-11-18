Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pizza Hut Rugi Rp96,7 Miliar, PHK 371 Karyawan dan Tutup 20 Gerai!

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Senin, 18 November 2024 |14:34 WIB
Pizza Hut Rugi Rp96,7 Miliar, PHK 371 Karyawan dan Tutup 20 Gerai!
Pizza Hut Rugi, PHK dan Tutup Gerai (Foto: Sarimelati Kencana)
JAKARTA - Pizza Hut Indonesia rugi, melakukan PHK dan menutup puluhan gerai. Bisnis industri jaringan waralaba makanan cepat saji di Indonesia tengah mengalami guncangan.

Usai, pemutusan hubungan kerja (PHK) menerpa KFC Indonesia, hal ini juga dirasakan oleh PT Sarimelati Kencana Tbk (PZZA), selaku pemegang lisensi waralaba Pizza Hut.

PZZA melaporan penurunan jumlah karyawan mencapai ratusan hingga September 2024.

Langkah pemangkasan tenaga kerja dilakukan terhadap 371 orang karyawan terhitung sepanjang tahun ini hingga September 2024. Ini terekam dalam laporan keuangan PZZA kuartal III-2024.

“Pada tanggal 30 September 2024 dan 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki masing-masing sejumlah 4.651, dan 5.022 karyawan tetap (tidak diaudit),” kata manajemen dalam laporan keuangan PZZA kuartal III/2024, diakses di keterbukaan informasi pada Senin (18/11/2024).

Penurunan jumlah pekerja ini juga dibarengi dengan penutupan gerai ‘Pizza Hut’ di Jakarta dan kota lain.

Terhitung pada 30 September 2024, gerai perusahaan tersisa 595, dari 615 gerai pada akhir Desember 2023, sehingga terdapat selisih 20 gerai yang tutup.

Sementara dalam materi paparan publik pada Kamis (14/11), perusahaan melaporkan penurunan sebanyak 17 gerai apabila dihitung year-on-year sejak September 2023.

“Sampai dengan 30 September 2024, terdapat 595 gerai yang terletak di 120 kota di seluruh Indonesia,” kata manajemen.

1 2
