HOME FINANCE HOT ISSUE

Debt Collector Pinjol Tidak Nagih ke Rumah? Ini 5 Penyebabnya

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |05:19 WIB
Debt Collector Pinjol Tidak Nagih ke Rumah? Ini 5 Penyebabnya
DC Pinjaman online. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ada beberapa alasan debt collector (DC) tidak menagih utang nasabah ke rumah. Debt collector (DC) seringkali menggunakan ancaman untuk datang ke rumah nasabah sebagai cara untuk memberi tekanan agar utang segera dibayar.

Namun dalam pinjaman online (pinjol) ilegal, DC biasanya tidak benar-benar datang ke rumah nasabah. Meskipun ancaman kunjungan ke rumah bisa membuat nasabah merasa tertekan, dalam praktiknya, DC lebih memilih menggunakan metode lain untuk menagih utang, seperti melalui telepon atau pesan teks.

Dalam banyak kasus, ancaman DC menagih ke rumah jarang terbukti nyata. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ancaman tersebut seringkali tidak terjadi.

Berikut adalah beberapa alasan debt collector tidak menagih nasabah ke rumah yang dirangkum Okezone:

1. Jumlah Nasabah yang Terlalu Banyak

Pinjaman online biasanya memiliki banyak nasabah, yang membuat debt collector (DC) tidak bisa mendatangi semua orang secara langsung. Terutama bagi nasabah yang berada di luar kota besar, jumlah nasabah yang banyak ini membatasi kemampuan DC. Oleh karena itu, mereka lebih memilih metode lain seperti menghubungi nasabah melalui telepon atau pesan teks.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
