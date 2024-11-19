Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Waralaba Sama dengan Franchise?

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |10:42 WIB
Apakah Waralaba Sama dengan Franchise?
Apakah waralaba sama dengan franchise (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah waralaba sama dengan franchise? Dalam dunia usaha, model bisnis waralaba atau franchise semakin diminati oleh para pebisnis, baik pemula maupun yang berpengalaman.

Dengan konsep kerja sama yang menawarkan sistem yang siap pakai dan merek yang sudah dikenal, model ini memberikan peluang besar untuk memulai bisnis dengan risiko yang lebih kecil.

Namun, meskipun istilah waralaba dan franchise sering digunakan secara bergantian, banyak yang masih bingung apakah keduanya memiliki arti yang sama atau berbeda.

Berikut pengertian waralaba dan franchise yang sudah dirangkum oleh Okezone, Selasa (19/11/2024):

Secara sederhana, waralaba adalah istilah dalam bahasa Indonesia untuk kata franchise yang berasal dari bahasa Inggris. Keduanya mengacu pada model bisnis di mana pemilik merek atau produk (franchisor) memberikan hak kepada individu atau kelompok (franchisee) untuk menjalankan bisnis menggunakan merek, sistem operasional, dan produk dari franchisor.

Sebagai contoh, jika anda membuka gerai donat dengan merek terkenal, anda harus mengikuti standar operasional, resep, dan prosedur pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemilik merek. Dalam sistem ini, franchisee biasanya membayar biaya awal dan royalti secara berkala kepada franchisor.

Di Indonesia, istilah waralaba lebih sering digunakan dalam regulasi resmi, seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Perdagangan. Sementara Franchise cenderung digunakan dalam konteks komunikasi bisnis internasional, terutama saat membahas kerja sama dengan merek dari luar negeri.

Halaman:
1 2
