HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Temui Ivan Sugianto, Segini Harta Kekayaan Crazy Rich Tanjung Priok Ahmad Sahroni

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Selasa, 19 November 2024 |06:15 WIB
Temui Ivan Sugianto, Segini Harta Kekayaan Crazy Rich Tanjung Priok Ahmad Sahroni
Harta Kekayaan Ahmad Sahroni (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini harta kekayaan crazy rich Tanjung Priok Ahmad Sahroni, yang temui Ivan Sugianto.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak polisi mengusut tuntas temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal dugaan aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Ivan Sugianto.

Salah satu hal yang paling mencuri perhatian adalah koleksi mobil mewahnya yang bernilai fantastis.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per 31 Desember 2023, Sahroni memiliki aset kendaraan senilai Rp34,1 miliar, mencakup berbagai jenis mobil dan motor mewah.

Berikut beberapa mobil paling mencolok dari garasi Ahmad Sahroni

1. Ferrari 366 Tahun 2012 – Rp2,5 Miliar

2. Porsche 911 Sport Classic Tahun 2016 – Rp14 Miliar

3. Tesla X75D Tahun 2018 – Rp2,8 Miliar

4. BMW 1,8 Tahun 2017 – Rp2,65 Miliar

Halaman:
1 2
