Timnas Indonesia Wajib Menang, GBK Aset Termahal Rp348 Triliun Jadi Kuburan Timnas Arab Saudi?

JAKARTA - Timnas Indonesia wajib menang melawan Timnas Arab Saudi dalam pertandingan matchday keenam Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Pertandingan Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada hari ini Selasa, (19/11/2024) pukul 19.00 WIB.

Dalam laga pertama yang dilaksanakan di King Fahd Stadium, Riyadh, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang 1-1 Arab Saudi. Tentu ini menjadi modal berharga Timnas Indonesia saat menjamu Arab Saudi di GBK.

Main di kandang sendiri jadi modal kuat Timnas Indonesia menang melawan Arab Saudi. GBK akan menjadi pusat semangat dari suporter untuk mendukung Timnas Indonesia wajib menang melawan Arab Saudi.

Apalagi GBK merupakan aset termahal di Indonesia. Setelah direvaluasi dan lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai aset GBK mencapai Rp348 triliun. Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan nilai aset GBK menjadi yang termahal dari total aset negara senilai Rp10.467,53 triliun.

"Tanahnya sekitar Rp345 triliun, bangunannya Rp3 triliun, itu sebuah kompleks paling tinggi (nilai) di Indonesia," katanya.

"Jadi nilai asetnya tertinggi di Indonesia karena lokasinya yang di pusat kota," sambungnya.