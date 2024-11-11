Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Timnas Indonesia vs Jepang Main di GBK, Aset Termahal Tembus Rp348 Triliun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 11 November 2024 |14:04 WIB
Timnas Indonesia vs Jepang Main di GBK, Aset Termahal Tembus Rp348 Triliun
Timnas Indonesia vs Jepang Main di GBK, Aset Termahal Tembus Rp348 Triliun (Foto: PSSI)
JAKARTA - Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Jepang di matchday kelima Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jumat 15 November 2024 pukul 19.30 WIB.

GBK akan menjadi saksi sejarah pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang. Jika menang melawan Jepang, Timnas Indonesia membuka asa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski tergolong berat, namun pasukan Skuad Garuda, julukan Timnas Indonesia akan tampil all out untuk mengamankan poin penuh.

Selain itu, Timnas Indonesia dipastikan akan diperkuat Kevin Diks, pemain naturalisasi yang resmi menyandang status WNI usai pengambilan sumpah di Copenhagen, Denmark, 8 November 2024.

Dengan main di GBK, tentu dukungan para suporter bisa memotivasi para penggawa Garuda untuk bermain maksimal saat menjamu Jepang. Sejauh ini, Timnas Indonesia berada di peringkat kelima di Grup C dengan 3 poin.

Kondisi GBK

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan kondisi rumput stadion GBK dalam keadaan baik. GBK pun siap digunakan untuk pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November 2024.

"Saat ini, kondisi rumput Stadion GBK dalam kondisi baik dan siap menggelar pertandingan. Kami sangat memperhatikan kualitas stadion sebagai tempat pertandingan internasional," ujar Erick Thohir saat meninjau stadion GBK.

GBK Aset Termahal

Setelah direvaluasi dan lolos audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai aset GBK mencapai Rp348 triliun. Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengatakan nilai aset GBK menjadi yang termahal dari total aset negara senilai Rp10.467,53 triliun.

"Tanahnya sekitar Rp345 triliun, bangunannya Rp3 triliun, itu sebuah kompleks paling tinggi (nilai) di Indonesia," katanya.

"Jadi nilai asetnya tertinggi di Indonesia karena lokasinya yang di pusat kota," sambungnya.

Halaman:
1 2
