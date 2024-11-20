Emiten Rental Forklift Sarana Mitra Luas (SMIL) Terbitkan Obligasi Rp300 Miliar

JAKARTA - Emiten industri rental forklift PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) menerbitkan Obligasi I Tahun 2024 dengan penghimpunan dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp300 miliar.

Obligasi ini telah mendapat jaminan penuh oleh Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) untuk memastikan pembayaran pokok dan bunga akan dilakukan tepat waktu. Selain itu, PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) telah memberikan peringkat idAAA untuk Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024.

Obligasi I Sarana Mitra Luas Tahun 2024 ditawarkan dalam 2 seri yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu: Seri A: 6,75 % - 7,35% dengan tenor 3 tahun sejak Tanggal Emisi dan Seri B: 7,25% - 7,80% dengan tenor 5 tahun sejak Tanggal Emisi.

Adapun indikasi jadwal penawaran umumnya sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal: 20 – 26 November 2024