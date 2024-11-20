Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harta Kekayaan Uya Kuya dan Sang Istri yang Tercatat di LHKPN

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |11:23 WIB
Harta Kekayaan Uya Kuya dan Sang Istri yang Tercatat di LHKPN
Harta Kekayaan Uya Kuya dan Istri yang Tercatat di LHKPN (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Harta kekayaan Uya Kuya dan sang istri Astrid Kuya yang tercatat di LHKPN tengah menjadi sorotan. Sebab, sang presenter yang juga merupakan pesulap itu tidak melaporkan hartanya secara lengkap.

Sebagai seorang penyelenggara negara, Uya Kuya wajib melaporkan harta kekayaannya pada KPK. Namun dalam laporan LHKPN miliknya, Uya tidak mencantumkan secara detail beberapa aset kekayan yang dimiliki.

Contohnya, Uya tidak mencantumkan berapa luas sejumlah tanah dan bangunan yang dia miliki. Pemilik nama asli Surya Utama itu juga diketahui memiliki sebuah rumah dan beberapa mobil di Amerika Serikat yang tidak dimasukkan ke LHKPN secara lengkap

Menurut laporan LHKPN miliknya, Uya Kuya diketahui memiliki jumlah kekayaan total mencapai Rp26.471.131.539 atau Rp26,4 miliar. Harta ini didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp17.926.790.000 atau Rp17,9 miliar.

Tanah dan bangunan ini tersebar di beberapa wilayah seperti Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Namun tidak diketahui berapa luas masing-masing petak tanah tersebut. Selain itu, terdapat satu petak bangunan yang tertulis di "NEGARA" yang mana ini dimaksud untuk rumahnya di Amerika Serikat.

Uya Kuya juga melaporkan alat transportasi dan mesin yang memiliki kendaraan seperti BMW 3231 AT tahun 2000, Bromton Bromton tahun 2020, dan Honda Civic Estilisr 3 tahun 1995 yang nilai totalnya berada di angka Rp248.000.000.

Selain itu, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga memiliki harta bergerak lain sebanyak Rp2.871.406.919 atau Rp2,8 miliar, kas dan setara kas sejumlah Rp5.055.606.988 atau Rp5,05 miliar, serta harta lain sebanyak Rp2.095.000.000 atau Rp2,09 miliar dan memiliki utang Rp1.725.672.368 atau Rp1,7 miliar. Dengan demikian total kekayaan Uya Kuya mencapai Rp26.471.131.539 atau Rp26,4 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185236/gaji_kurir-JcAe_large.jpg
Berapa Gaji Kurir Ekpedisi per Bulan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179322/pns-FNXP_large.jpg
Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan di 2025, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/455/3177515/gaji_pelatih-SzX5_large.jpg
Segini Gaji Fantastis Jesus Casas Saat Jadi Pelatih Timnas Irak, Indonesia Sanggup? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/455/3175864/patrick_kluivert-RSJz_large.jpg
Adu Kisaran Gaji Pelatih Patrick Kluivert dengan Graham Arnold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/320/3173807/gaji_pegawai_pln-p6bE_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Pegawai PLN 2025 di Berbagai Posisi dan Gradenya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/320/3173545/gaji-jpKF_large.png
Segini Gaji PPPK Paruh waktu Lulusan SMA, D3 dan S1 di Pulau Jawa 2025 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement