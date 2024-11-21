IHSG Sesi I Naik 0,22% ke Level 7.195

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini berbalik arah menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Kamis (21/11/2024). IHSG siang ini naik 0,22% atau 15,59 poin ke level 7.195.

Pada jeda perdagangan sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,46 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,57 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 635.664 kali. Adapun, sebanyak 270 saham harganya naik, 272 saham harganya turun dan 233 saham lain harganya stagnan.

Sektor infrastruktur naik 1,09%, sektor energi naik 1,06%, sektor kesehatan naik 0,70%, sektor teknologi dan sektor bahan baku kompak naik 0,31%, sektor siklikal naik 0,24%, sektor industri naik 0,28%, dan sektor transportasi naik 0,04%. Sedangkan sektor keuangan turun 0,45%, sektor properti turun 0,40% dan sektor non siklikal turun 0,30%.

Adapun, indeks LQ45 turun 0,15% ke level 873, indeks MNC36 turun 0,15% ke level 341, indeks IDX30 naik 0,25% ke level 446, serta indeks JII naik 0,70% ke level 515.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Ketrosden Triasmita Tbk (KETR) naik 34,94% ke Rp224, PT Inter-Delta Tbk (INTD) naik 34,43% ke Rp246, dan PT Perma Plasindo Tbk (BINO) naik 34,09% ke Rp236.