Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Melemah Level 7.191 Jelang Pengumuman Suku Bunga BI

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 20 November 2024 |12:19 WIB
IHSG Melemah Level 7.191 Jelang Pengumuman Suku Bunga BI
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah di jeda sesi I menjelang pengumuman suku bunga acuan BI. IHSG siang ini melemah 0,06% di 7.191,66 pada sesi pertama perdagangan Rabu (20/11/2024).

Sempat menguat saat bel pembukaan hingga melewati area psikologis menuju 7.229,71, awan mendung tekanan jual masih menyelimuti indeks komposit.

Total 261 saham menguat, 312 melemah, dan 372 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp4,31 triliun, dari volume 9,89 miliar saham.

Sejumlah indeks utama lain bergerak variatif seperti LQ45 naik 0,03% ke 877,20, JII melemah 0,36% ke 512,47, IDX30 turun 0,03% ke 448,60, dan MNC36 merosot 0,04% ke 343,08.

Sebanyak 10 dari 11 sektor berada di zona merah dengan penurunan rata-rata di bawah 1%. Sementara 1 yang menguat hanya sektor keuangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091474/ihsg-dibuka-naik-tipis-ke-7-117-pada-awal-bulan-BwqvWnkd20.jpg
IHSG Dibuka Naik Tipis ke 7.117 pada Awal Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090698/bel-perdagangan-ihsg-merosot-ke-level-7-169-38vX4xysXf.jpg
Bel Perdagangan, IHSG Merosot ke Level 7.169
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/29/278/3090682/ihsg-diprediksi-turun-ke-7-150-cek-rekomendasi-saham-hari-ini-8u5czNbl01.jpg
IHSG Diprediksi Turun ke 7.150, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090421/ihsg-masih-di-zona-merah-sesi-i-turun-ke-level-7-210-zmapd5Ve8w.jpg
IHSG Masih di Zona Merah, Sesi I Turun ke Level 7.210
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090341/ihsg-turun-ke-level-7-226-di-awal-perdagangan-wKhqbZ0H1R.jpg
IHSG Turun ke Level 7.226 di Awal Perdagangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/278/3090332/ihsg-rawan-koreksi-usai-libur-pilkada-serentak-2024-M6zgwmUE4N.jpg
IHSG Rawan Koreksi Usai Libur Pilkada Serentak 2024
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement