IHSG Melemah Level 7.191 Jelang Pengumuman Suku Bunga BI

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah di jeda sesi I menjelang pengumuman suku bunga acuan BI. IHSG siang ini melemah 0,06% di 7.191,66 pada sesi pertama perdagangan Rabu (20/11/2024).

Sempat menguat saat bel pembukaan hingga melewati area psikologis menuju 7.229,71, awan mendung tekanan jual masih menyelimuti indeks komposit.

Total 261 saham menguat, 312 melemah, dan 372 lainnya stagnan. Nilai transaksi menyentuh Rp4,31 triliun, dari volume 9,89 miliar saham.

Sejumlah indeks utama lain bergerak variatif seperti LQ45 naik 0,03% ke 877,20, JII melemah 0,36% ke 512,47, IDX30 turun 0,03% ke 448,60, dan MNC36 merosot 0,04% ke 343,08.

Sebanyak 10 dari 11 sektor berada di zona merah dengan penurunan rata-rata di bawah 1%. Sementara 1 yang menguat hanya sektor keuangan.