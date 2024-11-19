IHSG Naik 0,98% ke Level 7.203 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup menguat pada jeda sesi I perdagangan hari ini (Foto: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke zona hijau pada perdagangan sesi pertama Selasa (19/11/2024). IHSG siang ini naik 0,98% atau 69,64 poin ke level 7.203.

Pada jeda sesi I, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,71 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,56 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 746.746 kali. Adapun, sebanyak 356 saham harganya naik, 210 saham harganya turun dan 210 saham lain harganya stagnan.

Sektor teknologi melesat 4,85%, sektor infrastruktur naik 2,15%, properti naik 1,86%, sektor bahan baku naik 1,15%, sektor siklikal naik 1,12%, sektor energi naik 0,77%, sektor non siklikal naik 0,54%, dan sektor keuangan naik 0,29%. Sedangkan sektor kesehatan turun 0,25%, sektor industri turun 0,23% dan sektor transportasi turun 0,09%.

Adapun, indeks LQ45 naik 1,03% ke level 887, indeks MNC36 naik 0,88% ke level 343, indeks IDX30 naik 1,14% ke level 448, serta indeks JII naik 2,19% ke level 513.