HOME FINANCE HOT ISSUE

Momen Prabowo Beri Perhatian Sri Mulyani yang Kedinginan di London: Pakai Mantel, Nanti Sakit

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 22 November 2024 |13:41 WIB
Momen Prabowo Beri Perhatian Sri Mulyani yang Kedinginan di London: Pakai Mantel, Nanti Sakit
Momen Prabowo Beri Perhatian ke Sri Mulyani yang Kedinginan di London. (Foto: Okezone.com/BPMI)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara CEO Roundtable Forum dan akan memberikan keterangan pers di Lancaster House, London, Inggris. Ada momen menarik terjadi saat Prabowo menyadari bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani ke luar dari tempat acara tanpa menggunakan mantel hangat (coat) di tengah kondisi cuaca yang begitu dingin.

Sri Mulyani hanya tampak menggunakan baju batik berwarna biru tua, tidak seperti menteri lainnya yang menggunakan jas serta syal.

"Enggak kelihatan saya kedinginan, padahal kedinginan," ucap Sri Mulyani.

Mendengar hal tersebut, Prabowo lantas meminta Sri Mulyani untuk menggunakan mantel dan meminta para staf untuk membantu Menteri Keuangannya tersebut.

"Pakai over coat [mantel], pakai over coat. You'll get cold (nanti Anda sakit)," kata Prabowo kepada Sri Mulyani.

“Bantu, bantu,” sambung Prabowo kepada para stafnya.

1 2
