HOME FINANCE HOT ISSUE

Pinjaman Online Syariah Apakah Ada Bunganya?

Kezia Putri Sagita , Jurnalis-Sabtu, 23 November 2024 |01:21 WIB
Pinjaman Online Syariah Apakah Ada Bunganya?
Pinjol Syariah Ada Bunga (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pinjaman online syariah apakah ada bunganya? ada beberapa perbedaan antara pinjaman online yang biasa dengan pinjaman online syariah, salah satunya tidak adanya bunga untuk pinjaman online syariah.

Di zaman sekarang, selain pinjaman online yang biasa, pinjaman online syariah juga menjadi salah satu pinjaman yang diminati oleh masyarakat Indonesia. Pinjaman online syariah biasanya akan mengikuti prinsip dalam agama Islam yang melarang riba atau bunga.

Pinjaman Online Syariah Apakah Ada Bunganya?

Berikut merupakan ciri-ciri pinjaman online syariah, salah satunya bebas bunga. Dirangkum oleh Okezone, Jumat (22/11/2024).

1. Bebas Bunga

Berbeda dengan pinjaman online biasa yang memiliki bunga sekian persen, pinjaman online syariah biasanya tidak menawarkan bunga. Pinjaman online syariah biasanya tidak memakai bunga karena dilarang oleh agama Islam. Namun, biasanya akan digantikan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati antara calon peminjam dan pihak pinjaman online syariah tersebut.

