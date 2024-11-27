Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Jusuf Hamka Pakai Sepatu Bolong: Jangan Gengsi

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |01:08 WIB
Jusuf Hamka Pakai Sepatu Bolong: Jangan Gengsi
Cerita Jusuf Hamka utamakan kebutuhan bukan gengsi (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Jusuf Hamka adalah seorang pengusaha yang dikenal dengan pandangannya yang bijaksana. Baru-baru ini ia berbagi cerita pada postingan akun Instagramnya @jusufhamka tentang pentingnya mengutamakan fungsi daripada gengsi.

Pada 20 November, Hamka mengunjungi sebuah toko sepatu di Shibuya karena sepatu lama miliknya telah rusak parah. Sepatu yang ia kenalan memiliki lubang besar, namun Hamka merasa bahwa sepatu tersebut masih nyaman untuk digunakan.

Hamka menekankan bahwa hal terpenting dalam memilih barang adalah fungsi, bukan sekedar gengsi semata. Ia mengajak anak muda untuk lebih bijaksana dalam mengelola keuangan dan tidak terjebak pada gaya hidup yang menghabiskan banyak biaya.

“Jangan gengsi apalagi buat anak-anak muda kalau selama masih bisa dipakai itu artinya fungsi,” kata Hamka, Rabu (27/11/2024).

Menurut hamka, gaya hidup yang berfokus pada gengsi sering membuat seseorang mengeluarkan biaya besar hanya untuk memenuhi standar sosial tertentu. Ia mengingatkan untuk menggunakan barang yang masih layak dipakai, daripada mengikuti tren yang hana untuk dilihat orang lain.

“Perhatikan fungsi daripada gengsi karena gengsi makan biaya bos,” ucap Hamka.

“Gengsi makan biaya bozz”, ujar Hamka pada caption.

Halaman:
1 2
