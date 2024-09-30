Intip Gurita Bisnis Jusuf Hamka

JAKARTA - Jusuf Hamka merupakan seorang pengusaha yang salah satu sumber kekayaannya berasal dari jalan tol. Usaha jalan tol yang ia geluti tersebar di berbagai daerah.

Selain menjadi pemilik perusahan PT Citra Marga Nusaphala, Jusuf Hamka memiliki jabatan pada beberapa perusahaan lain, yakni sebagai Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia.

BACA JUGA: Ternyata Segini Harta Kekayaan Jusuf Hamka

Berikut adalah daftar usaha ruas tol milik Jusuf Hamka yang telah dirangkum dari berbagai sumber oleh Okezone, Senin (30/9/2024):

Tol Pelabuhan

Tol dengan panjang 13,93 km dan memiliki rute dari Tanjung Priok hingga Pluit atau Jembatan Tiga.

Ruas Tol Bogor Outer Ring Road

BACA JUGA: Segini Harta Kekayaan Jusuf Hamka hingga Berbagai Tol Miliknya

Tol dengan panjang 11 km. Memiliki total investasi hinga Rp1,6 Triliun dan selesai pada tahun 2009.

Jalan Tol Depok - Antasari

Merupakan usaha tol milik Jusuf Hamka melalui entitas PT Citra Waspphutowa. Memiliki panjang kurang lebih 21 km dan sering disebut dengan sebutan Jalan Tol Andara.

Tol Ir, Wiyoto Wiyono Cawang - Tanjung Priok