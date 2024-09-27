Segini Harta Kekayaan Jusuf Hamka hingga Berbagai Tol Miliknya

JAKARTA - Harta kekayaan Jusuf Hamka tentu salah satunya dari jalan tol. Dirinya merupakan pengusaha jalan tol di berbagai daerah, salah satunya dalam kota.

Jusuf Hamka kabarnya memiliki harta sampai Rp15 triliun. Selain memiliki jalan tol di berbagai daerah, Jusuf Hamka diperkirakan memiliki aset yang bernilai tinggi.

Perusahaan milik Jusuf Hamka yakni pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Jabatannya yakni Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional Tbk, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya, dan komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia.

Berikut ini perusahaan milik Jusuf Hamka dalam ruas tol dirangkum dari berbagai sumber:

1. Tol Ir. Wiyoto Wiyono Cawang - Tanjung Priok

Jusuf adalah pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). PT CMNP sendiri diketahui berperan dalam pembangunan jalan tol Cawang-Tanjung Priok sepanjang 19,03 km.

2. Tol Pelabuhan

Setelah proyek itu selesai, pemerintah kembali memberi kepercayaan kepada CMNP untuk membangun jalan tol rute Tanjung Priok hingga Pluit atau Jembatan Tiga, dengan panjang 13,93 km.

Bagi warga asli Jakarta, ruas tol ini lebih dikenal sebagai Tol Ancol atau Pluit yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

3. Jalan Tol Depok - Antasari

Ruas Tol Depok - Antasari juga merupakan kepemilikan dari Jusuf Hamka melalui entitas PT Citra Waspphutowa. Jalan tol ini sering disebut sebagai Jalan Tol Andara dan memiliki panjang kurang lebih 21 km dan menjadi salah satu ruas yang nantinya akan terkoneksi langsung hingga Kabupaten Bogor maupun ruas JORR II yang sedang dalam tahap konstruksi.

4. Ruas Tol Bogor Outer Ring Road

Jusuf Hamka juga memiliki konsesi ruas Tol Bogor Outer Ring Road yang memiliki panjang kurang lebih 11 km. Total investasi dari ruas jalan tol Bogor Outer Ring Road ini mencapai Rp1,6 Triliun dan telah selesai pada tahun 2009 silam.