HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Ekonomi Daerah, Akses Logistik UMKM Pariwisata Makin Mudah

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 29 November 2024 |00:06 WIB
Dorong Ekonomi Daerah, Akses Logistik UMKM Pariwisata Makin Mudah
Akses logistik UMKM di sektor pariwisata kini makin mudah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Akses logistik di daerah pariwisata kini semakin mudah. Kemudahan ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan UMKM di sektor pariwisata.

Dalam mempermudah akses logistik bagi wisatawan, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), KAI Logistik melakukan ekspansi bisnis. Ekspansi ini bertujuan untuk mendukung pengiriman logistik atas ragam kebutuhan masyarakat dalam berbagai sektor, mulai dari pengiriman barang pokok, kebutuhan usaha hingga pengiriman oleh-oleh sepulang dari berwisata.

Direktur Operasi KAI Logistik, Heri Siswanto, menyampaikan, 183 service point diharapkan bisa memenuhi kebutuhan pengiriman logistik yang semakin beragam, baik dari segi jenis komoditas maupun lokasi pengirimannya.

"Kami terus memperluas dan memperkuat layanan di wilayah-wilayah strategis demi memberikan kemudahan, kenyamanan, dan akses yang lebih baik bagi pelanggan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, KAI Logistik juga berkomitmen untuk mendekatkan gerai-gerai layanan ke daerah dengan perkembangan UMKM yang pesat maupun kawasan wisata, guna mendorong percepatan distribusi logistik dan peningkatan ekonomi lokal,” kata dia, Jumat (29/11/2024).

KAI Logistik pun memperluas jangkauan layanan di area dengan potensi tinggi. Contohnya, di Provinisi Jawa Tengah yang dikenal sebagai pusat aktivitas UMKM, terdapat lebih dari 61 service point KALOG Express yang beroperasi untuk mempermudah para pelaku usaha mengirimkan produk mereka ke berbagai daerah di Indonesia.

Di sisi lain, Kehadiran layanan KAI Logistik di kawasan wisata seperti Banyuwangi, Sleman–Yogyakarta, Lawang–Jawa Timur, turut mendukung sektor pariwisata dengan memenuhi kebutuhan logistik, baik untuk pelaku usaha lokal maupun wisatawan. Layanan ini mencakup pengiriman barang pelaku usaha hingga memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk mengirimkan oleh-oleh mereka.

“Hingga kini, KAI Logistik telah memperluas jangkauan layanan ke hampir seluruh stasiun besar di Indonesia, memberikan kemudahan dan aksesibilitas bagi pelanggan. Posisi strategis ini menjadikan KAI Logistik sebagai mitra andal untuk berbagai kebutuhan pengiriman barang, baik di kota-kota besar maupun daerah penyangga,” ujar Heri.

1 2
